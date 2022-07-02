Есть что показать: Бородина в остромодном купальнике с эффектом мерцания обнажила роскошную фигуру

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Она уже давно работает на ТВ и может похвастаться большим количеством поклонников.
Ксения не скрывает, что много внимания уделяет внешности. Она также зачастую тратит деньги на новые наряды. После развода и участия в «Ледниковом периоде» звезда постройнела.
Недавно Бородина с дочками уехала отдыхать. Она провела несколько дней в Стамбуле. А теперь телеведущая наслаждается жаркой погодой в Бодруме. С утра она отправилась на пляж, чтобы покупаться и позагорать.
Ксения решила покрасоваться в остромодном купальнике цвета сочной травы и эффектом мерцания. Телеведущая продемонстрировала рельефный пресс и пышное декольте. Она отметила, что успела загореть.
Примечательно, что Ксения была без макияжа. Она выбрала фасон бикини, который скрывает живот. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Кукла просто», «Какие ножки», «Роскошные формы у вас», «Тот случай, когда после 30 лет только краше стали», «Ох, ну что за девушка! Безумно хороши», «Вы в отличной форме», «Чудесная наша», — прокомментировали кадры подписчики.
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