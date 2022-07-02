Есть что показать: Бородина в остромодном купальнике с эффектом мерцания обнажила роскошную фигуру

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Она уже давно работает на ТВ и может похвастаться большим количеством поклонников.

Ксения не скрывает, что много внимания уделяет внешности. Она также зачастую тратит деньги на новые наряды. После развода и участия в «Ледниковом периоде» звезда постройнела.