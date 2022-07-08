Есть что показать: 44-летняя Оксана Федорова в черном бикини свела с ума фанатов

Оксана Федорова является телеведущей, а также она главный редактор журнала Moda Topical. В 2002 году Оксана завоевала титул «Мисс Вселенная» и спустя годы она не перестает восхищать поклонников.

У бизнесвумен подрастают дети: сын Федор и дочка Елизавета. Она счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным.