Есть что показать: 44-летняя Оксана Федорова в черном бикини свела с ума фанатов

Оксана Федорова является телеведущей, а также она главный редактор журнала Moda Topical. В 2002 году Оксана завоевала титул «Мисс Вселенная» и спустя годы она не перестает восхищать поклонников.
У бизнесвумен подрастают дети: сын Федор и дочка Елизавета. Она счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным.
На этот раз Федорова решила оставить на время дела. Она устроила себе отпуск. Телеведущая проводит время в Сочи. На днях она уже красовалась в купальнике на шезлонге, а теперь брюнетка поделилась более смелые кадры.
44-летняя Оксана в черном бикини поплескалась в бассейне. Она засветила свои точеные формы со всех сторон.
«Полный релакс», – поделилась звезда.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Оксана свела их с ума. Они с трудом поверили, что она выглядит так молодо в свои годы. Другие отметили, что фигура у нее стала только краше.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Нежнятина!», «Естественная красота!», «Ой, какая красивая», «Просто дива!», «Вы выглядите также, как 20 лет назад! Невероятно», «Фея счастья», «Ну нельзя быть такой красивой и стройной», «Нет слов», — стали писать пользователи Сети.