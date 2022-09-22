«Есть чем насладиться»: постройневшая Пегова в брюках с лампасами и стеганой куртке приехала в «Михайловское»

На новых фотография Ирина позировала на фоне домика, который является музеем. Она также прошлась по лесу. Актриса предстала в брюках палаццо с лампасами и стеганой курткой черного цвета. Пудровые ботинки дополнили образ. Она похудела за минувший год. Наряд выгодно подчеркнул ее талию.

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