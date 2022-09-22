«Есть чем насладиться»: постройневшая Пегова в брюках с лампасами и стеганой куртке приехала в «Михайловское»

Актриса приехала в Псковскую область в знаменитый музей-заповедник А. С. Пушкина.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она смогла завоевать любовь публики. Актриса снялась в десятках кинолент. Она поработала с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым. Также артистка играет в театре. Она участвовала в «Ледниковом периоде», где восхищала судей своей пластичностью и женственностью.

В последнее время Ирина много снимается. Однако она смогла отдохнуть с дочкой Татьяной на Кипре. Актриса часто хвасталась романтичными нарядами. Но осенью она вернулась в Москву, где несколько раз вышла в свет. Артистка привыкла постоянно путешествовать. На этот раз она оказалась в в Псковской области в знаменитом музее-заповеднике А. С. Пушкина. 

На новых фотография Ирина позировала на фоне домика, который является музеем. Она также прошлась по лесу. Актриса предстала в брюках палаццо с лампасами и стеганой курткой черного цвета. Пудровые ботинки дополнили образ. Она похудела за минувший год. Наряд выгодно подчеркнул ее талию. 

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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

«Саввинский горка Михайловское, Тригорское, скамейка Онегина, дуб уединенный, вообщем… есть чем насладиться, есть над чем подумать», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие восхитились тем, как выглядит актриса. «Чудесные фото», «Танюша, штаны супер», «Красивое место, оно вам идет», «Выглядите просто шикарно», — прокомментировали пост подписчики.

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

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