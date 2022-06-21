Еще вернется? Брежнева, сбегая из России, оставила недвижимость на 120 миллионов рублей

Вера Брежнева в настоящий момент живет со своей семьей в Италии, где у нее есть в собственности элитное жилье.

Как оказалось, в России украинская певица тоже неплохо инвестировала в «квадратные метры». По данным Super.ru, Вера Брежнева является владелицей недвижимости в Москве на сумму в 120 миллионов рублей.

В частности, она владеет ателье на Красной Пресне, оно занимает около 100 квадратных метров. Стоит — около 50 миллионов рублей.

Вместе с этой площадью Брежнева приобрела в марте 2021-го одновременно еще квартиру в 70 квадратных метров в клубном доме премиум-класса под названием «Резиденция МОНЭ». А также два места под парковку авто. По данным издания, цена на подобные квартиры в Москве начинается от 50 миллионов рублей.

Источник: Super.ru.

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