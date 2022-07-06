Еще с мокрыми волосами: Рудова в бикини покрасовалась на яхте, засветив свои изящные формы

Наталья Рудова является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Однако своими ролями блондинка не всегда довольна. Примечательно, что артистка обладает стройной фигурой.

Она часто носит короткие платья и корсеты, хотя заверяет, что не любит выглядеть женственно. Поклонники в свою очередь отмечают, что она одна из самых привлекательных актрис в России.