Еще с мокрыми волосами: Рудова в бикини покрасовалась на яхте, засветив свои изящные формы

Наталья Рудова является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Однако своими ролями блондинка не всегда довольна. Примечательно, что артистка обладает стройной фигурой.
Она часто носит короткие платья и корсеты, хотя заверяет, что не любит выглядеть женственно. Поклонники в свою очередь отмечают, что она одна из самых привлекательных актрис в России.
Уже несколько дней Рудова находится в Турции. Она признавалась, что не может жить без моря и солнца. Актриса каждый вечер наряжается для ужина. А днем загорает и купается. С собой она взяла множество купальников.
На этот раз Наталья покрасовалась на яхте на фоне заката. Она облачилась в бикини цвета сочной травы и накинула поверх рубашку оверсайз. Однако актриса застегнула наряд не на все пуговицы, засветив свои изящны формы и декольте.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонник были восхищены тем, как выглядит Рудова. Она была с мокрыми и взлохмаченным волосами после купания. Фанаты сравнили ее с русалкой.
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«Потрясающий закат и шикарная вы», «Самая красивая женщина на планете», «Ой, какие формы», «Вы стали еще привлекательнее», «Просто русалка», «Какая вы нежная и естественная», — стали писать подписчики.