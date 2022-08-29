Еще и волной накрыло: Ольга Бузова в алом купальнике плюхнулась прямо в море своим «достоинством»

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже больше 18 лет работает на телевидении. Блондинка не скрывает, что с радостью открывает в себе новые таланты. Она снимается в новых проектах. Зачастую артистка хвастается модными нарядами. Примечательно, что в 36 лет она старается следить за фигурой.
Недавно Ольга выступила в Москве. На сцене она щегольнула в мерцающем боди. Артистка многих удивила своими формами и пышным декольте. А вот потом она уехала в Сочи. По словам самой телеведущей, это поездка по работе, но она решила посвятить время отдыху. Накануне Бузова решила искупаться в море уже поздно ночью.
На кадрах Ольга скидывает с себя струящийся халат канареечного цвета. Она покрасовалась в алом мини-бикини. Артистка продемонстрировала округлые формы на камеру. Она решила искупаться, но в итоге плюхнулась своей пятой точкой на мокрую гальку. Бузову также накрыло волной.
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится артистка. Однако некоторые посмеялись над ее неуклюжестью и даже заподозрили звезду в беременности.
«Прекрасная! Хоть пиши картину», «Шикарная леди», «Опять ты, Оля? Опять в таком вот виде?», «Беременная или забыла втянуть живот?», «Случайно не в положении?» — стали писать подписчики.