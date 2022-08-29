Еще и волной накрыло: Ольга Бузова в алом купальнике плюхнулась прямо в море своим «достоинством»

Недавно Ольга выступила в Москве. На сцене она щегольнула в мерцающем боди. Артистка многих удивила своими формами и пышным декольте. А вот потом она уехала в Сочи. По словам самой телеведущей, это поездка по работе, но она решила посвятить время отдыху. Накануне Бузова решила искупаться в море уже поздно ночью.