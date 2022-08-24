Еще и майку задрала: 39-летняя Лопырева в «невидимых» стрингах сразила поклонников эталонной фигурой

В соцсетях Виктория решила выложить пикантный кадр. Она решила позировать для селфи, задрав зеленую майку. Блондинка обнажила плоский животик. Она похвасталась точеными изгибами фигуры в невидимых пудровых стрингах. Лопырева в свои 39 лет сразила поклонников идеальными формами. Она не скрывает, что занимается спортом.

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