Еще и майку задрала: 39-летняя Лопырева в «невидимых» стрингах сразила поклонников эталонной фигурой

Виктория Лопырева является одной из самых известных победительниц конкурса «Мисс Россия». С тех пор прошло почти 20 лет, но она продолжает восхищать поклонников своей фигурой и моложавым видом. Примечательно, что Виктория успела стать мамой. Она растит сына Марка Лео. Но при этом звезда частая гостья на светских раутах.
Уже два года Лопырева живет в Дубае, но этим летом она приезжала в Москву. Телеведущая и модель часто демонстрирует женственные наряды. Она посещает вечеринки, а также красные дорожки. Но этим летом блондинка успела отдохнуть на море. В соцсети она хвастается не только нарядами, но и путешествиями.
В соцсетях Виктория решила выложить пикантный кадр. Она решила позировать для селфи, задрав зеленую майку. Блондинка обнажила плоский животик. Она похвасталась точеными изгибами фигуры в невидимых пудровых стрингах. Лопырева в свои 39 лет сразила поклонников идеальными формами. Она не скрывает, что занимается спортом.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. Она сразила фанатов. «Шикарная», «Какие у вас крутые изгибы», «Ну что за плоский животик! Зависть», «Выглядите, как куколка», «Просто сногсшибательная», «Какая вы красотка! Вообще нет изъяна», «Какой смелый кадр, ох», — стали писать подписчики.