«Едва прикрылась»: Яна Кошкина в крохотном платье сразила поклонников

Яна Кошкина уже давно снимается в кино.Также одно время она была ведущей шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Теперь актриса является одной из самых узнаваемых в отечественном шоу-бизнесе.
Актриса с яркой внешностью регулярно снимается в новых проектах. Ей не раз приходилось играть роковых красоток.
В свои 32 года Яна может похвастаться стройной фигурой. Не удивительно, что она предпочитает носить женственные наряды. В последнее время актриса часто намекает, что в ее личной жизни появился возлюбленный.
Однако новый пост звезды удивил поклонников. Кошкина в крохотном силуэтном платье и туфлях-лодочках на шпильке присела на бак для мусора. Она оголила изящные бедра.
«Я себя не на помойке нашла… P.S. Посвящается, да он знает кому», — написала артистка.
Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
Яна смогла взбудоражить поклонников. Многие признались, что пришли в восторг ее фигуры. Другие отметили, что она обладает хорошим чувством юмора.
«Какая вы замечательная красавица», «Едва прикрыла свои прелести», «Вот как должна выглядеть истинная королева красоты», «Ножки у тебя нереально шикарные и супербожественные», «Ну и кто обидел тебя», «Очень соблазнительный наряд», «Ты просто конфетка», «Ножки просто мечта», — прокомментировали пост подписчики.
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