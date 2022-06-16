«Едва прикрылась»: Яна Кошкина в крохотном платье сразила поклонников

Яна Кошкина уже давно снимается в кино.Также одно время она была ведущей шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Теперь актриса является одной из самых узнаваемых в отечественном шоу-бизнесе.

Актриса с яркой внешностью регулярно снимается в новых проектах. Ей не раз приходилось играть роковых красоток.