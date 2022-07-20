Едва прикрылась парео: Бузова в купальнике с прозрачным декольте отправилась на работу

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Артистка ведет несколько передач, щеголяет в смелых нарядах на красных дорожках и все чаще публикует откровенные кадры.
Примечательно, что в свои 36 лет она мечтает о семье. Звезда умело притягивает к себе мужские взгляды.
Вот уже больше 20 дней Ольга находится на съемках в Африке. С собой она взяла несколько чемоданов с нарядами. Примечательно, что каждый день телеведущая то щеголяет в юбках, то в платьях. Она сама признается, что в саванне зима, но ей хочется носить летние луки.
На этот раз Бузова решила облачиться в леопардовый купальник с прозрачным декольте. Наряд в стиле ретро дополнили ботинки с гольфами. Она сделала пышную укладку с кудрями.
Телеведущая покрасовалась у зеркала. Потом на повязала пятнистое парео на бедра. Ольга заявила, что отправилась на работу.
«Когда набрала с собой столько купальников, но вообще их не ношу, потому что холодно. Вот, решила сегодня так поехать. Бегу в машину, на работу! Кайф, когда можно ехать в купальнике и платочке. Сегодня солнышко, длинный день. Я как Барби», – поделилась она.
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Поклонники восхитились таким необычным образом. Многие отметили, что яркие наряды идут звезде. Однако нашлись и те, кто подверг ее критике.
«Оля, ты прям девушка из 80-х», «Тебе прям очень идет подобное», «Леопардовая кошка, а вот кудри придают возраста», «Ну от тебя только этого и ждут», «На работе так выглядеть неприлично, даже если это Африка», — стали писать подписчики.