Едва прикрылась парео: Бузова в купальнике с прозрачным декольте отправилась на работу

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Артистка ведет несколько передач, щеголяет в смелых нарядах на красных дорожках и все чаще публикует откровенные кадры.

Примечательно, что в свои 36 лет она мечтает о семье. Звезда умело притягивает к себе мужские взгляды.