«Едва не оконфузилась»: Ольга Бузова в миниатюрных шортах засветила свои точеные формы у реки

По словам Ольги, она полтора месяца проведет вдалеке от дома. На этот раз телеведущая взяла с собой большое количество нарядов. Она пытается вернуться в форму и уже хвастается своими достижениями. Артистка то и дело носит мини-юбки, а также романтичные наряды топами.

2 июля Бузова успела посетить центр для животных. Там она приглянулась маленькой африканской девочке, которая не хотела отпускать ее руку.

А вот вечером артистка решила устроить фотосессию у речки. Она в миниатюрных шортах стала прыгать по камням и едва не упала, но ей удалось попозировать. Звезда засветила свои точеные формы.