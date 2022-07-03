«Едва не оконфузилась»: Ольга Бузова в миниатюрных шортах засветила свои точеные формы у реки

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она успела завоевать любовь миллионов поклонников, а некоторые артисты называют ее феноменом этого века.
Блондинка старается во всем быть искренней. Она продолжает давать концерты и ведет несколько передач. А недавно звезда снова уехала в Африку на съемки.
По словам Ольги, она полтора месяца проведет вдалеке от дома. На этот раз телеведущая взяла с собой большое количество нарядов. Она пытается вернуться в форму и уже хвастается своими достижениями. Артистка то и дело носит мини-юбки, а также романтичные наряды топами.
2 июля Бузова успела посетить центр для животных. Там она приглянулась маленькой африканской девочке, которая не хотела отпускать ее руку.
А вот вечером артистка решила устроить фотосессию у речки. Она в миниатюрных шортах стала прыгать по камням и едва не упала, но ей удалось попозировать. Звезда засветила свои точеные формы.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни посмеялись над Ольгой, а другие оценили ее старания и фигуру.
«Опять шорты натянула до ушей», «Какие у тебя загорелые ноги», «Сколько раз не приезжает, вечно лезет туда», «Едва не оконфузилась», «Уже падала! Опять могла орех свой намочить», «Очень постройнела, все такое красиво», «Оля, ты прям хороша», — стали писать подписчики.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды