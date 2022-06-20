Джинсы приспустила: Рудова козырнула фигурой в «умном» купальнике на молнии

Наталья Рудова является известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день», а потом в ее копилке появились и другие роли.

Блондинка признавалась, что уже устала играть роковых красавиц и любовниц. Однако в соцсетях она часто делится пикантными фото и без стеснения носит короткие платья.