Джинсы приспустила: Рудова козырнула фигурой в «умном» купальнике на молнии

Наталья Рудова является известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день», а потом в ее копилке появились и другие роли.
Блондинка признавалась, что уже устала играть роковых красавиц и любовниц. Однако в соцсетях она часто делится пикантными фото и без стеснения носит короткие платья.
На днях Наталья отправилась на концерт Басты. Она щегольнула в рваных джинсах и корсете. Примечательно, что она решила подчеркнуть свое декольте. Но теперь актриса еще больше восхитила поклонников.
Она дома похвасталась новым образом. Рудова предстала в джинсах, которые приспустила ноже талии. Она блеснула прелестями в цветном купальнике с декольте на молнии.
«Вы подумали, что это боди? А это не так! Это умный купальник. Если в нем загорать, то эффект будет такой же, если бы вы загорали голыми. Не будет никаких следов», — похвасталась звезда.
Поклонники были сражены, но некоторых смутил тот факт, что в купальнике Наталья решила щегольнуть на улицах города.
«Это круто», «У вас фигурка просто шикарная», «Выглядите роскошно», «Ох, какая вы красивая», «Купальник? Тогда в нем на пляж надо, а не по Москве ходить», «Странно носить купальник в городе», «Наташа, не нужно скрывать такое декольте», — стали писать подписчики.