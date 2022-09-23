Два тренда в одном: Стеша Маликова щегольнула в модных джинсах и клетчатой рубашке оверсайз

На этот раз Маликова уехала в США. Она посетила Чикаго и Лас-Вегас. Юная бизнеследи предпочитает носить комфортные луки. На новом фото Стеша покрасовалась в модных широких джинсах и клетчатой рубашке синего цвета оверсайз. В таком кэжуал образе она скрыла фигуру, визуально сделав ее более хрупкой.

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