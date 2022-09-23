Два тренда в одном: Стеша Маликова щегольнула в модных джинсах и клетчатой рубашке оверсайз

Стеша Маликова не так давно окончила МГИМО. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Примечательно, что несколько лет назад артист помог наследнице запустить бренд одежды. Теперь Стефания все силы вкладывает в бизнес. При этом она часто дает советы по моде.
Примечательно, что Стеша много путешествует. Она зачастую демонстрирует платья, в которых посещает рестораны. Также дочка артиста демонстрирует актуальные сочетание, используя жакеты, кожаные юбки и другие вещи.
На этот раз Маликова уехала в США. Она посетила Чикаго и Лас-Вегас. Юная бизнеследи предпочитает носить комфортные луки. На новом фото Стеша покрасовалась в модных широких джинсах и клетчатой рубашке синего цвета оверсайз. В таком кэжуал образе она скрыла фигуру, визуально сделав ее более хрупкой.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Рубашки в клетку являются актуальными этой осенью. Джинсы с высоко посадкой также в тренде. Поклонники осыпали комплиментами дочку Маликова.
«Вы прям девочка с моего двора», «Джинсы сидят просто нереально», «Наряд прям по душе», «Клетчатая рубашка просто круто выглядит», «Наряд мне так понравился», — стали писать подписчики.