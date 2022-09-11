Довела до конфуза: Кошкина в кружевном платье с откровенным декольте застала Харламова с мокрыми джинсами

На этот раз Яна предстала в черном кружевном платье с корсетом и глубоким декольте. Она едва прикрыла округлую грудь. Актриса взяла в руки фен и подошла к Гарику Харламову. Ведущий телепроекта Comedy Club не скрыл, что у него намокли джинсы в самом интересном месте и футболка. Кошкина помогла ему высушить одежду.

«Вот ребята, вы видите, чтоу меня в руках? Видимо это туда ( направила на мокрую футболку)», – сказала актриса. «Я обожаю Гарика Сукачева и его группу "Неприкасаемые"! ой, а утюгом не надо, пожалуйста! Мне еще рожать, наверное, когда-нибудь», – стал шутить Гарик.

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