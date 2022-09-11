Довела до конфуза: Кошкина в кружевном платье с откровенным декольте застала Харламова с мокрыми джинсами

Яна Кошкина много лет строит карьеру актрисы. В свое время она вела «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Она обладает эффектной внешностью, поэтому ее часто приглашают сниматься в кино. Зрители ее знают по роли в сериале «Домашний арест». Также она играет в передаче «Однажды в России», порой облачаясь в пикантные наряды.
На этот раз Яна предстала в черном кружевном платье с корсетом и глубоким декольте. Она едва прикрыла округлую грудь. Актриса взяла в руки фен и подошла к Гарику Харламову. Ведущий телепроекта Comedy Club не скрыл, что у него намокли джинсы в самом интересном месте и футболка. Кошкина помогла ему высушить одежду.
«Вот ребята, вы видите, чтоу меня в руках? Видимо это туда ( направила на мокрую футболку)», – сказала актриса.
«Я обожаю Гарика Сукачева и его группу "Неприкасаемые"! ой, а утюгом не надо, пожалуйста! Мне еще рожать, наверное, когда-нибудь», – стал шутить Гарик.
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Поклонники удивились тому, что происходило в гримерке. Позже Яна застала своего коллегу, который уже сам пытался высушить себе джинсы. При этом он взмок.
«Как горячо», «Мы понимаем тебя, Харлаша», «Кошкина подходит с таким декольте и уже шанса, что-то высохнет», «Это очень неловко, но Гарик молодец», «Это словно кадры из сна», — стали писать подписчики.