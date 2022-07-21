«Домой заманивает»: Безруков показал, как подросшая дочка готовит вместе с Матисон варенье на даче

Сергей Безруков известный актер. Многие любят его благодаря роли в сериале «Бригада». Однако он сыграл более 70 ролей в кино. Также его можно увидеть на сцене театры.
Он 15 лет прожил с Ириной Безруковой, но они развелись. Звезда кино спустя год женился на Анне Матисон, которая на 10 лет его младше.
Теперь у пары растет шестилетняя дочка Мария. Также избранница подарила артисту сыновей Степана и Василия. Обычно Безруков часто уезжает на гастроли, а его жена успевает писать сценарии и вести домашнее хозяйство.
Сам Сергей обожает уделять время детям и скучает, когда приходится от них уезжать. Летом Матисон уезжает на дачу. Актер поделился кадрами, на которых его подросшая дочка в алом платье готовит на кухне. Как оказалось, она помогает маме.
«Пока я в командировке, Аня отправляет мне фото с дачи… домой заманивает. Там уже вишня поспела, помидоры висят гроздьями, варенье Машенька с мамой сварили. Красота!» – написал Безруков.
Мария Безрукова. Фото: соцсети актера
Поклонники восхитились тем, как выглядит маленькая наследница звезды. Многие отметили, что она похожа на маму. Другие похвалили ее за хозяйственность.
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«Какая прелесть!», «Какая умничка!», «Хозяюшка», «От фотографий уютом так и веет. Счастья Вашему дому», «Она копия мамы», «Какая милая девочка», «Просто кукла», — стали писать подписчики.
Мария Безрукова готовит. Фото: соцсети актера.