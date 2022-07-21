«Домой заманивает»: Безруков показал, как подросшая дочка готовит вместе с Матисон варенье на даче

Сергей Безруков известный актер. Многие любят его благодаря роли в сериале «Бригада». Однако он сыграл более 70 ролей в кино. Также его можно увидеть на сцене театры.

Он 15 лет прожил с Ириной Безруковой, но они развелись. Звезда кино спустя год женился на Анне Матисон, которая на 10 лет его младше.