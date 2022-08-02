Дочь Тимати выросла копией своего отца

2 августа мать рэпера Тимати Симона Юнусова выложила в социальную сеть новую подборку фото своей ненаглядной внучки Алисы. Женщина восхитилась тем, как 8-летняя крошка похожа на своего папу в детстве.

«Смотрю на эту девочку, а вижу своего мальчишку. Это же надо такое сходство, особенно с челкой!» — написала звездная бабушка.

А чтобы подписчики поняли, о чем речь, Юнусова добавила к фотографиям детский снимок Тимура, будущего Тимати. Ну, тут вопросов об отцовстве даже не возникает.