Дочь Тимати выросла копией своего отца

2 августа мать рэпера Тимати Симона Юнусова выложила в социальную сеть новую подборку фото своей ненаглядной внучки Алисы. Женщина восхитилась тем, как 8-летняя крошка похожа на своего папу в детстве.
«Смотрю на эту девочку, а вижу своего мальчишку. Это же надо такое сходство, особенно с челкой!» — написала звездная бабушка.
А чтобы подписчики поняли, о чем речь, Юнусова добавила к фотографиям детский снимок Тимура, будущего Тимати. Ну, тут вопросов об отцовстве даже не возникает.
Алиса и Тимур Юнусовы. Найди 10 отличий. Фото: соцсети
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Напомним, Алиса является результатом любви рэпера и модели Алены Шишковой. Несмотря на рождение прелестной дочери, звезды так и не узаконили отношения. А затем Тимати закрутил роман с другой моделью Анастасией Решетовой, которая родила ему сына. Впрочем, на второй красавице Тимур Юнусов тоже не стал жениться.