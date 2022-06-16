«Добавляет стройности»: Подольская в трендовом платье А-силуэта с вырезом отметилась на прогулке

Недавно Подольская пополнила гардероб обновками. Ей нравится даже дома выглядеть женственно. А вот для выходов в свет певица выбирает более изысканные образы.

На днях она вышла на прогулку в сливочном платье с юбкой «солнце» и разрезом в области живота, который стал изюминкой образа. Черные босоножки на шпильке дополнили ее летний аутфит. Наталья также сделала легкие локоны и нюдовый макияж.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.