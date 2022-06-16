«Добавляет стройности»: Подольская в трендовом платье А-силуэта с вырезом отметилась на прогулке

Наталья Подольская является популярной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Артистка еще на «Фабрике звезд» привыкла к вниманию публики.
Поэтому она старается выглядеть безупречно. И этом при том, что у не уже двое детей от Владимира Преснякова — семилетний Артемий и годовалый Иван. Звезда приложила усилия, чтобы вернуться в форму после родов.
Недавно Подольская пополнила гардероб обновками. Ей нравится даже дома выглядеть женственно. А вот для выходов в свет певица выбирает более изысканные образы.
На днях она вышла на прогулку в сливочном платье с юбкой «солнце» и разрезом в области живота, который стал изюминкой образа. Черные босоножки на шпильке дополнили ее летний аутфит. Наталья также сделала легкие локоны и нюдовый макияж.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Актуальность этого платья обозначена тремя модными деталями. Первое — вырез на животе. Второе — шнуровка. Третье — юбка А-силуэта. Этим летом все это в тренде! Если говорить о цвете, то я бы отнесла этот оттенок к цветному белому.
Это те самые легкие пастельные оттенки, которые актуальны в теплое время всегда, особенно летом. Затронем коррекцию фигуры при помощи этого платья. Да, визуально оно будет стройнить.
Во-первых, все длинные платья вытягивают силуэт, делая его стройнее. Во-вторых, появившийся акцент в виде животик и черного шнурка — это будет отвлекать от всего основного и создаться иллюзия, что больше ничего вокруг нет.
И юбка А-образного силуэта всегда добавляет стройности фигуре», — высказалась эксперт.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro
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