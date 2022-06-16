«Добавляет стройности»: Подольская в трендовом платье А-силуэта с вырезом отметилась на прогулке

Певица в нежной образе с изюминкой отметилась на публике. Ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является популярной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Артистка еще на «Фабрике звезд» привыкла к вниманию публики.

Поэтому она старается выглядеть безупречно. И этом при том, что у не уже двое детей от Владимира Преснякова — семилетний Артемий и годовалый Иван. Звезда приложила усилия, чтобы вернуться в форму после родов. 

Недавно Подольская пополнила гардероб обновками. Ей нравится даже дома выглядеть женственно. А вот для выходов в свет певица выбирает более изысканные образы. 

На днях она вышла на прогулку в сливочном платье с юбкой «солнце» и разрезом в области живота, который стал изюминкой образа. Черные босоножки на шпильке дополнили ее летний аутфит. Наталья также сделала легкие локоны и нюдовый макияж. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

«Актуальность этого платья обозначена тремя модными деталями. Первое — вырез на животе. Второе — шнуровка. Третье — юбка А-силуэта. Этим летом все это в тренде! Если говорить о цвете, то я бы отнесла этот оттенок к цветному белому.

Это те самые легкие пастельные оттенки, которые актуальны в теплое время всегда, особенно летом. Затронем коррекцию фигуры при помощи этого платья. Да, визуально оно будет стройнить.

Во-первых, все длинные платья вытягивают силуэт, делая его стройнее. Во-вторых, появившийся акцент в виде животик и черного шнурка — это будет отвлекать от всего основного и создаться иллюзия, что больше ничего вокруг нет.

И юбка А-образного силуэта всегда добавляет стройности фигуре», — высказалась эксперт. 

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro

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