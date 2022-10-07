«Добавляет объем»: Муцениеце предстала в костюме со струящимися брюками и жакетом на запах, но прогадала с цветом

Агата Муцениеце является актрисой, которая уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась своими ролями в картинах «Закрытая школа», «Честный развод». Долгое время артистка была в браке с Павлом Прилучным, но пережила потом развод. После этого она постройнела и стала пополнять гардероб женственными нарядами.
На днях Агата смогла провести выходной без дочки и сына. Она устроила шопинг. Актриса примерила множество платьев. Она заверяет, что больше не хочет замуж, но при этом присмотрела наряд для свидания.
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А также Муцениеце продефилировала в костюме с узором в виде алых цветов. Струящиеся брюки сделали фигуру более легкой, а жакет на запах с поясом подчеркнул ее талию. Актриса восхитила хозяйку бутика Оксану Лаврентьеву. Поклонники были изумлены таким броским аутфитом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«Сам по себе костюм очень интересный, очень яркий, креативный, привлекающий к себе внимание. Почему бы и да! Если говорить о том, стройнит ли он, то я бы сказала нет. Потому что яркий теплый оттенок красного всегда добавляет объем, визуально наполняет пространство и никак не приводит к тому, чтобы мы казались стройнее.
Так как сейчас тенденция к приталенным жакетам, фасоны на запах помогают подчеркнуть талию, приятно облегая наше тело. Жакеты с запахами имеют место быть среди модных направлений», – высказалась эксперт.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro