«Добавляет объем»: Муцениеце предстала в костюме со струящимися брюками и жакетом на запах, но прогадала с цветом

«Сам по себе костюм очень интересный, очень яркий, креативный, привлекающий к себе внимание. Почему бы и да! Если говорить о том, стройнит ли он, то я бы сказала нет. Потому что яркий теплый оттенок красного всегда добавляет объем, визуально наполняет пространство и никак не приводит к тому, чтобы мы казались стройнее.

Так как сейчас тенденция к приталенным жакетам, фасоны на запах помогают подчеркнуть талию, приятно облегая наше тело. Жакеты с запахами имеют место быть среди модных направлений», – высказалась эксперт.