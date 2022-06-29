Для таинственного мужчины: Бузова в прозрачных шортиках сверкнула своими прелестями на улице

Ольга Бузова не скрывает, что зарабатывает большие деньги. После того, как артистка покинула шоу «Дом-2», она стала вести новые проекты.

Также певица продолжает давать концерты. И каждый раз блондинка демонстрирует новые образы. В свои 36 лет она не перестает следить за собой.