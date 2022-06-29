Для таинственного мужчины: Бузова в прозрачных шортиках сверкнула своими прелестями на улице

Ольга Бузова не скрывает, что зарабатывает большие деньги. После того, как артистка покинула шоу «Дом-2», она стала вести новые проекты.
Также певица продолжает давать концерты. И каждый раз блондинка демонстрирует новые образы. В свои 36 лет она не перестает следить за собой.
Недавно Ольга приехала в Африку на съемки. Она не скрывает, что проведет там больше месяца. С собой телеведущая взяла множество нарядов.
Накануне она щегольнула в брюках и топе с цветочным принтом. А вот потом покрасовалась в шелковых шортах с прозрачными вставками и майке. Она решила показать постройневшие ноги.
А утром Бузова похвасталась цветами. Уже не первую неделю она получает презенты и намекает, что за ней кто-то красиво ухаживает.
Телеведущая вышла на улицу и устроила фотосессию в своем пикантном наряде, продемонстрировав изящные бедра во всей красе. При этом она была без макияжа и укладки. Звезда красовалась на камеру.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Приятно утром обнаружить на подушке букет ромашек с запиской: «Можешь не гадать! Люблю». Когда каждое утро доброе», — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Бузова похорошела. Другим стало интересно, кто вдохновил ее на такие снимки.
«Ой давно не было! Что движет этой женщиной!», «И зачем в таком виде опять сниматься?», «Словно выставляешь свои прелести напоказ для мужчин», «Как всегда неотразима», «Если шорты не тянуть до ушей, то было бы лучше», «Куда смотрят мужики? Оля уже я готова с тобой встречаться», — прокомментировали пост подписчики.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.