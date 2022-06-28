Дину Саеву отчитали за фото в мокрой рубашке без нижнего белья

Блогерша любит эпатировать публику.
Дина Саева. Фото: соцсети

Дина Саева. Фото: соцсети

Дина Саева часто сталкивается с критикой из-за провокационных снимков. Несмотря на это, она продолжает публиковать их в соцсетях.

На одном из свежих кадров блогерша позировала на пляже в одной тонкой рубашке. Мокрая от воды ткань во всей красе показала стройную фигуру девушки.

Дина Саева. Фото: соцсети

Фото: соцсети

Многие пользователи раскритиковали горячий контент.

«Была такая скромная и хорошая, а стала вообще не пойми кем»; «Стыдно смотреть, честное слово»; «Подумай про родителей! Каково им такое видеть от дочки?»; «Вообще совесть потеряла», — написали они.

Напомним, Саева по праву считается одной из самых популярных российских блогерш. Особенным успехом 22-летняя брюнетка пользуется в TikTok. Там у Дины почти 25 миллионов подписчиков.

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