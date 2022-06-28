Дину Саеву отчитали за фото в мокрой рубашке без нижнего белья

Дина Саева часто сталкивается с критикой из-за провокационных снимков. Несмотря на это, она продолжает публиковать их в соцсетях.

На одном из свежих кадров блогерша позировала на пляже в одной тонкой рубашке. Мокрая от воды ткань во всей красе показала стройную фигуру девушки.