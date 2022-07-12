«Девушка счастлива!»: Константин Богомолов показал повзрослевшую дочку от Дарьи Мороз на море

Константин Богомолов уже много лет работает режиссером. Он снял сериал «Содержанки», а теперь руководит Театром на Бронной. Рядом с ним находится его жена Ксения Собчак.

Осенью они отметят третью годовщину со дня свадьбы. Пока общих детей у них нет, но каждый из супругов воспитывает ребенка от прошлых отношений.