«Девушка счастлива!»: Константин Богомолов показал повзрослевшую дочку от Дарьи Мороз на море

Константин Богомолов уже много лет работает режиссером. Он снял сериал «Содержанки», а теперь руководит Театром на Бронной. Рядом с ним находится его жена Ксения Собчак.
Осенью они отметят третью годовщину со дня свадьбы. Пока общих детей у них нет, но каждый из супругов воспитывает ребенка от прошлых отношений.
Если Ксения недавно хвасталась, что у нее сына Платона начали выпадать зубы, то Богомолов решил показать, как повзрослела его дочка Анна, которая была рождена в браке с Дарьей Мороз.
11-летняя наследница режиссера в модном лавандовом монокини выходила из воды. Лето она проводит на море. Анна улыбалась и размахивала руками.
«Девушка на море, девушка счастлива!» – написал Богомолов.
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Многие посчитали, что Анна растет копией своей мамы.
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«Реально уже девушка! Как они быстро растут!», «Мамина улыбка», «Какие же они классные-дети», «Улыбка космическая. Сколько она разобьет сердец», «Девушка очень нежно-красивая», «Ну что за лучик солнца», — стали писать подписчики.