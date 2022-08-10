Девочка-клубничка: Кудрявцева зацеловала дочку, которая в платье-зефирке запела на английском языке

Лера Кудрявцева знакома публике, так как много лет работает на телевидении. Она в свое время была у звезд в подтанцовке и даже была бэк-вокалисткой.
Но потом Лера стала ведущей разных передач. Она лишь в личной жизни не сразу обрела счастье. Блондинка вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова, с которым вместе около 10 лет.
На этот раз Лера уехала в отпуск без мужа. Она отдыхает в Болгарии с мамой, маленькой дочкой и друзьями. Телеведущая делится кадрами с наследницей, которая не дает ей скучать.
Она также много гуляет и устраивает посиделки с друзьями. Но 9 августа Кудрявцева устроила праздник для дочки, которой исполнилось 4 года.
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Для именинницы блондинка надула воздушные шары. Вечером они отправились в ресторан, где для девочки принесли торт со свечками. Мария была в пышном платье-зефирке с принтом в виде клубники. Она была рада, когда для нее стали звучать поздравления. Дочка Леры улыбалась от счастья. Потом мама ее заобнимала.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Также Кудрявцева усадила ее к себе на коленки. Мария стала петь песенку на английском языке. Родительница ее зацеловала.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Однако многие заметили, что на празднике не было Макарова. По неизвестным причинам, супруги раздельно проводят отпуск. А вот малышка получила много пожеланий и комплиментов.