Девочка-клубничка: Кудрявцева зацеловала дочку, которая в платье-зефирке запела на английском языке

Лера Кудрявцева знакома публике, так как много лет работает на телевидении. Она в свое время была у звезд в подтанцовке и даже была бэк-вокалисткой.

Но потом Лера стала ведущей разных передач. Она лишь в личной жизни не сразу обрела счастье. Блондинка вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова, с которым вместе около 10 лет.