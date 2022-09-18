Дэвид Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы проститься с королевой у гроба

В Великобритании даже у знаменитостей нет возможности поскорее проскочить к гробу королевы, чтобы не стоять часами в многокилометровой очереди рядовых граждан. Так, к примеру, звезда футбола, 47-летний Дэвид Бекхэм встал со всеми остальными британцами и медленного двигался к Вестминстерскому дворцу в течение 13 часов, чтобы проститься с Елизаветой II.

Спортсмен рассказал журналистам, что приехал в 2 часа ночи 16 сентября, а достиг своей цели только в середине дня.