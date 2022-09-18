Дэвид Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы проститься с королевой у гроба

В Великобритании даже у знаменитостей нет возможности поскорее проскочить к гробу королевы, чтобы не стоять часами в многокилометровой очереди рядовых граждан. Так, к примеру, звезда футбола, 47-летний Дэвид Бекхэм встал со всеми остальными британцами и медленного двигался к Вестминстерскому дворцу в течение 13 часов, чтобы проститься с Елизаветой II.
Спортсмен рассказал журналистам, что приехал в 2 часа ночи 16 сентября, а достиг своей цели только в середине дня.
«Я думал, что если приеду в два часа ночи, будет немного тише. Я ошибался, — цитирует Дэвида канал CNN. - Но люди здесь, вы знаете, всех возрастов… Все хотят быть здесь, быть частью этого опыта, чтобы отпраздновать то, что Ее Величество сделала для нас».
«Мы все хотим быть здесь вместе, мы все хотим испытать нечто, чтобы почтить удивительную жизнь нашей королевы».
«Мы мысленно с семьей и со всеми присутствующими сегодня, потому что это особенное событие — быть здесь, чтобы отметить и услышать разные истории».
Бекхэм отметил, что питался в очереди чипсами «Принглс», лимонным щербетом, бутербродами и кофе. Но спина и ноги не сказали ему спасибо за этот важных для их хозяина социальный опыт.
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Дэвид добавил, что на траурном мероприятии он также представлял своих бабушку и дедушку, которые вырастили его роялистом.