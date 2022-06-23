«Детство, детство, ты куда...»: звезды скорбят об умершем Юре Шатунове

23 июня российский шоу-бизнес, как гром среди ясного неба, потрясла новость о смерти певца Юры Шатунова. Артист скончался в возрасте 48 лет якобы от сердечной недостаточности.

Многие звезды поспешили выразить соболезнования в социальных сетях по поводу этой утраты.

Николай Басков: «Просто шок. Ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность и зрелость».

Оскар Кучера: «Детство, детство, ты куда... Очень грустно... Вчера Пьер, сегодня Юра...»

Иосиф Пригожин: «Конечно же, в это невозможно поверить. Не стало Юры Шатунова. Светлая память и соболезнования родным, близким и фанатам его творчества».

Юлия Савичева: «Открыла за чашкой кофе новости и тут же закрыла. Час от часу не легче. Пожалуйста, берегите себя».

Наташа Королева: «Прощай, эпоха… С тобой наши детство и юность! Спасибо за песни! Мы тебя любим».