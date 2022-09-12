«Детская сказка, говорите?»: Ирина Пегова в белом мини-платье сверкнула пышным декольте на публике

На этот раз Пегова поделилась кадрами из Театра имени А.П. Чехова. Она предстала в необычном образе лошади. При этом актриса облачилась в белое мини-платье на шнуровке. Она блеснула пышным декольте на публике. Также блондинка подчеркнула стройные ноги. Образ дополняли золотистые ботильоны.

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