«Детская сказка, говорите?»: Ирина Пегова в белом мини-платье сверкнула пышным декольте на публике

Ирина Пегова является известной актрисой в России. Она снималась в картинах «Пассажирка», «Зоя», «Экипаж», «Акушерка». Актриса не скрывает, что с радостью экспериментирует с образами. Она обладает нестандартной фигурой, но это нисколько не мешает ей участвовать в телевизионных шоу и порой примерять дерзкие образы.
Примечательно, что минувшим летом Пегова успела не только сняться в новых проектах. Она отдохнула с дочкой Татьяной на Кипре. Актриса без стеснения публиковала фото в купальнике, а на прогулках красовалась в романтичных платьях. Но недавно она вернулась в столицу. Ирина не только посетила консерваторию, но и возобновила игру в театре.
На этот раз Пегова поделилась кадрами из Театра имени А.П. Чехова. Она предстала в необычном образе лошади. При этом актриса облачилась в белое мини-платье на шнуровке. Она блеснула пышным декольте на публике. Также блондинка подчеркнула стройные ноги. Образ дополняли золотистые ботильоны.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Детская сказка, говорите?» — с иронией написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она похорошела. Образ Ирины изумил фанатов. «Чувствую, папы с удовольствием ходят на эту сказку и по несколько раз», «Супер-образ, Ирочка», «Стройняшечка», «Это декольте восхищает», «Фантастика! Платье безупречное», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды