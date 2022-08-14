«Даже сейчас жалею»: актриса Поплавская призналась, что мечтала о другой профессии

Яна поделилась, что хотела бы обладать суперспособностью залечивать раны одним прикосновением.

«Пожалуй, это было лучшим умением, которым бы я пользовалась круглосуточно. Не было бы больных детей, были бы счастливы родители, а собранные на операции деньги, пошли бы на другие важные добрые дела», - помечтала звезда кино в Telegram.