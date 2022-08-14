«Даже сейчас жалею»: актриса Поплавская призналась, что мечтала о другой профессии

14 августа актриса Яна Поплавская разоткровенничалась со своими подписчиками. 55-летняя звезда фильма «Про Красную Шапочку» и других кинокартин призналась, что в детстве мечтала стать не артисткой, а врачом.
«Даже сейчас я жалею, что не пошла по этой профессии, но так уж сложилась жизнь», - заявила актриса.
Яна поделилась, что хотела бы обладать суперспособностью залечивать раны одним прикосновением.
«Пожалуй, это было лучшим умением, которым бы я пользовалась круглосуточно. Не было бы больных детей, были бы счастливы родители, а собранные на операции деньги, пошли бы на другие важные добрые дела», - помечтала звезда кино в Telegram.
Напомним, что и родители, и дети Поплавской стали людьми творческих профессий, задействованными в медиасфере.