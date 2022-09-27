«Даже ноги бритые?»: Зепюр Брутян подловила Павла Прилучного в женском наряде

Зепюр порой хвастается, как уютно у них дома. Она также восхищается работой мужа. А 26 сентября актриса засняла Павла в женском наряде. Он был в платье-халате и белом парике.

Артист кокетливо поджал ножку, когда произносил речь. Прилучный сыграл медсестру в театре. Он уже не первый год играет в спектакле «Авантюристы поневоле».