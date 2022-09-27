«Даже ноги бритые?»: Зепюр Брутян подловила Павла Прилучного в женском наряде

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он может похвастаться яркими ролями в картинах: «Закрытая школа», «На игре», «Мажор». Актер обладает харизмой и обаянием, поэтому каждый его шаг обсуждают в обществе. Однако о личной жизни посл развода с Агатой Муцениеце он умалчивал до недавнего времени.
Теперь Прилучный состоит в браке с Зеюр Брутян. Они знакомы несколько лет, но роман у них закрутил весной. Актер так потерял голову, что сразу ей сделал предложение руки и сердца, а в конце лета состоялась пышная свадьба. Теперь супруги вместе путешествуют, а недавно артист со своей возлюбленной красовался на красной дорожке в Сочи.
Зепюр порой хвастается, как уютно у них дома. Она также восхищается работой мужа. А 26 сентября актриса засняла Павла в женском наряде. Он был в платье-халате и белом парике.
Артист кокетливо поджал ножку, когда произносил речь. Прилучный сыграл медсестру в театре. Он уже не первый год играет в спектакле «Авантюристы поневоле».
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Но многие поклонники не видели Павла, который обычно предстает в брутальных образах, в таком амплуа. Многие восхитились его умением перевоплощаться. «Ого, как круто», «А я и не узнала», «Какая интересный образ», «Даже ноги бритые?», «Вау, как он хорош», «Прекрасная игра! Браво», «Вот это интересно», — стали писать пользователи Сети.