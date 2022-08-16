«Даже не прикрыла»: Нюша в ультракоротком платье засветила свои крепкие бедра перед камерой

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Она выпустила большое количество хитов. После участия в телевизионных шоу карьеру артистка пошла в гору.
Но в последнее время она стала реже выступать, предпочитая проводить время с семьей. Звезда счастлива в браке с Игорем Сивовым. Также она воспитывает двоих детей: Серафиму-Симбу и Саффрона.
Этим летом Нюша вышла из декрета и вернулась на сцену, по последний месяц лета она решила провести на отдыхе. Уже несколько недель певица находится на Мальдивах. Там она устраивает пикантные фотосессии в купальнике. А накануне артистка отпраздновала свое 32-летие с семьей на пляже.
Примечательно, что именинница устроила фотосессию с возлюбленным. Она облачилась в ультракороткое платье, которое не скрыло прелести ее фигуры.
Нюша позировала в обнимку с мужем, оголив свои крепкие бедра. Она распустила свои длинные волосы, а вот от макияжа отказалась. Артистка сразила поклонников.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие красивые и счастливые», «Какие же вы классные», «Опять полуголая», «Ну фигурка красивая», «Какое игривое платье!», «Очень красиво», «Даже не прикрыла», «Муж такое постит? Жена красавица», «Ножки тут идеальные», — стали писать подписчики.