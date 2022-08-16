«Даже не прикрыла»: Нюша в ультракоротком платье засветила свои крепкие бедра перед камерой

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Она выпустила большое количество хитов. После участия в телевизионных шоу карьеру артистка пошла в гору.

Но в последнее время она стала реже выступать, предпочитая проводить время с семьей. Звезда счастлива в браке с Игорем Сивовым. Также она воспитывает двоих детей: Серафиму-Симбу и Саффрона.