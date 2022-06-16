Дакота Джонсон вспомнила, как сорвала чужую свадьбу в Италии

15 июня звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон появилась в The Tonight Show и рассказала, как она сорвала чью-то свадьбу в Италии.

Началось с того, что 32-летняя актриса была в отпуске со своими сестрами, и во время итальянских каникул у девушек было «много вина». И вот один из друзей актрисы пригласил ее повеселиться на чужую свадьбу, где должно было присутствовать такое количество народу, что визита кинозвезды никто не заметил бы.

Неужели он и правда думал, что героиня «Пятидесяти оттенков» может остаться незамеченной?

«И вдруг я встречаюсь глазами с невестой, она подпрыгивает на стуле и говорит: «Что?! Почему она здесь?» — вспоминает Дакота.

Дальше, как и следовало ожидать, все внимание переключилось с новобрачных на актрису. И, как оказалось, подобное произошло со звездой уже не в первый раз.

Ведущий спросил Джонсон, может, она просто любит срывать чужие вечеринки. Дакота заверила, что она просто милая девушка и не виновата в том, что подобное происходит.

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