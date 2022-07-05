«Цвет настроения — розовый»: Алсу щегольнула в остромодном костюме-тройке с брюками клеш

Алсу является одной из самых известных певиц. Она выступает на сцене больше 20 лет. И даже спустя столько времени артистка выпускает новые песни и не перестает хвастаться новыми образами.

Недавно ей исполнилось 39 лет. Она растит троих детей и восхищает поклонников стройностью. Звезда для многих давно стала иконой стиля.