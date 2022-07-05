«Цвет настроения — розовый»: Алсу щегольнула в остромодном костюме-тройке с брюками клеш

Алсу является одной из самых известных певиц. Она выступает на сцене больше 20 лет. И даже спустя столько времени артистка выпускает новые песни и не перестает хвастаться новыми образами.
Недавно ей исполнилось 39 лет. Она растит троих детей и восхищает поклонников стройностью. Звезда для многих давно стала иконой стиля.
В последнее время Алсу часто выходит в свет. Она посещает концерты и телевизионные съемки. Если на сцене певица щеголяет в платьях, то в обычной жизни носит даже джинсовые юбки. А теперь артистка похвасталась своим новым летним образом, который подойдет и для театра, и для прогулки.
Многодетная мама покрасовалась в костюме-тройке цвета Барби. Жилетка подчеркнула ее талию, а брюки клеш вытянули силуэт.
«Цвет настроения — розовый», – заявила она.
Алсу. Фото: соцсети звезды
В этом сезоне многие выбирают этот кукольный цвет, а также носят костюмы: Юлия Барановская, Лариса Долина, Лера Кудряцева и другие известные персоны. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Ее осыпали комплиментами.
«Как вам идет», «Не помню, чтобы вы раньше носили такие костюмы! Круто!», «Вы ожившая Барби», «Очень красивый образ, прям головокружительный», «Смотритесь роскошно», «До чего хороши! Слов нет», — прокомментировали пост подписчики.