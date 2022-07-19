«Цвет настроения – лайм»: 47-летняя Рудковская в мини-бикини Balenciaga сразила фигурой без изъянов

Яна Рудковская уже много лет работает продюсером. Она прославилась, когда стала сотрудничать с Димой Биланом.

Также блондинка была в отношениях с миллионером Виктором Батуриным, но они расстались. Уже длительное время бизнесвумен счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них растут сыновья: Александр и Арсений.