«Цвет настроения – лайм»: 47-летняя Рудковская в мини-бикини Balenciaga сразила фигурой без изъянов

Яна Рудковская уже много лет работает продюсером. Она прославилась, когда стала сотрудничать с Димой Биланом.
Также блондинка была в отношениях с миллионером Виктором Батуриным, но они расстались. Уже длительное время бизнесвумен счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них растут сыновья: Александр и Арсений.
Обычно Яна отдыхает на Мальдивах или в Монако. Она привыкла к роскоши. В ее гардеробе только наряды люксовых брендов. А теперь блондинка с семьей приехала в Турцию. Она остановилась в дорогостоящем отеле в Кемере.
Если раньше Рудковская носила слитные купальники, то теперь она примерила мини-бикини цвета сочной травы. Купальник Balenciaga дополнила кепка в тон. Она решила продемонстрировать не только стройные ноги, но и живот. Яна редко оголяется на камеру в свои 47 лет.
«Мой цвет настроения – лайм! При отеле есть как ВИП-пляжи, так и вот такие дикие и аутентичные, для таких как я! Если хочешь чтобы тебя никто не видел», – написала звезда.
Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды
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Поклонники осыпали жену Плющенко комплиментами. Многие отметили, что Яна может утереть нос даже Дженнифер Лопес, которая славится своей фигурой.
«Шикарная фигура», «Вы как русалочка!», «Какая же вы классная», «У вас очень красивая фигура, восхищаюсь», «Шикарно выглядите», «Ну Лопес даже позавидует такой фигуре», — стали писать подписчики.
Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды