«Чувствую, что помолодела!»: Рагозина в облегающем платье предстала с крохой-дочкой после выписки из роддома

Теперь у Натальи также растет дочка Анастасия Вадимовна. Она с радостью сообщила, что родила сама, как и хотела. А 4 сентября боксершу выписали из роддома. На новых фото она позировала в облегающем белом платье с принтом в виде сердечек. На руках Рагозина держала новорожденную малышку, которую облачила в боди в таком же стиле.

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