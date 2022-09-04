«Чувствую, что помолодела!»: Рагозина в облегающем платье предстала с крохой-дочкой после выписки из роддома

Наталья Рагозина является одной из самых успешных боксерш в стране. Она может похвастаться тем, что получила статус абсолютной чемпионки мира. Спортсменка получила прозвище «Кувалда». О личной жизни она не рассказывала, поэтому многие удивились, когда в этом году Наталья уехала в Израиль и неожиданно объявила о беременности.
В свои 46 лет она не перестает тренироваться. И на последних сроках беременности Рагозина вела активный образ жизни. Уже с округлившимся животом она надела белое платье и расписалась со своим возлюбленным, чье имя пока скрывает. Они обменялись клятвами в консульстве России в Израиле. А 1 сентября Наталья стала мамой во второй раз. У нее также есть взрослый сын Иван от прошлых отношений.
Теперь у Натальи также растет дочка Анастасия Вадимовна. Она с радостью сообщила, что родила сама, как и хотела. А 4 сентября боксершу выписали из роддома. На новых фото она позировала в облегающем белом платье с принтом в виде сердечек. На руках Рагозина держала новорожденную малышку, которую облачила в боди в таком же стиле.
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Наталья Рагозина с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Нас сегодня выписали! Нам 3 дня! Ровно неделю назад я кайфовала с животиком! Сейчас еще больше кайфую с доченькой и чувствую, что помолодела! Беременность и роды прошли лучше, чем в молодости… 21 год назад!
Девочки, возраст не помеха! Самое главное – боевой настрой, и тогда всё получится! Я выиграла этот важный бой в моей жизни после рождения сына! P.S. Позже расскажу про роды ! Муж меня сильно поддержал», – поделилась она.