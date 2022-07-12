Чтобы сразить Прилучного? Муцениеце в платье самого модного цвета сезона не скрыла пышное декольте

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что раньше была моделью. Однако актриса прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа».

Также она была в браке с Павлом Прилучным, который стал кумиром миллионов поклонниц. И хоть их считали идеальной парой, в 2020 году супруги развелись.