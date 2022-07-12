Чтобы сразить Прилучного? Муцениеце в платье самого модного цвета сезона не скрыла пышное декольте

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что раньше была моделью. Однако актриса прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа».
Также она была в браке с Павлом Прилучным, который стал кумиром миллионов поклонниц. И хоть их считали идеальной парой, в 2020 году супруги развелись.
Теперь Павел строит отношения с коллегой Зепюр Брутян, но поддерживает связь с экс-женой, так как у них двое общих детей. А вот Агата стала еще больше сниматься в кино, похудела и теперь активно занимается спортом. Поклонники заметили, что она стала одеваться более женственно.
Накануне актриса устроила шопинг. Она примерила несколько ярких образов. Однако ее достоинства подчеркнуло платье цвета Барби с акцентом на талии и с асимметричной юбкой. Муцениеце устроила дефиле, сверкнув пышным декольте.
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Актрису осыпали комплиментами. К слову, она примерила наряд самого модного цвета сезона, вслед за Ларисой Долиной, Лерой Кудрявцевой и другими звездами.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ох, что за куколка», «Как вам идет», «С такой фигуркой можно все носить», «Агата, какая ты красивая», «Паша точно оценит», «Брутян и рядом не стояла», «Какая вы очаровательная», — прокомментировали кадры подписчики.