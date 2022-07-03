Чтобы Прилучный заплакал? Муцениеце в бикини грациозно продемонстрировала соблазнительные формы

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис. Многие зрители знают ее по ролям в картинах: «Тобол», «Закрытая школа», «Честный развод».
Примечательно, что она уже давно знает Павла Прилучного. Они состояли в браке почти 10 лет. Избранница даже подарила звезде сериала «Мажор» двоих детей: Тимофея и Мию.
Недавно Павел свозил наследников в Турцию, где также отдохнул с новой возлюбленной. Но на днях Агата воссоединилась с наследниками.
Она решила продлить им отпуск и свозила за город, где они поплескались в бассейне. Сама актриса сначала загорала на шезлонге. Она облачилась в модный купальник цвета сочной травы.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
А потом бывшая жена Прилучного решила поплавать на надувном фламинго. Она грациозно его оседлала, прогнув спинку. Артистка продемонстрировала свои рельефные формы. Агата сыграла в мячик и позировала в лучах солнца.
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие посчитали, что она дразнит экс-мужа. «Ну какая красотка», «Ох, ваша фигура бесподобно», «Выглядите круче, чем модели», «Очень хороша собой», Фигурка шикарная«, «Прилучный зарыдает! Зепюр с вами не сравнится», — стали писать пользователи Сети.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды