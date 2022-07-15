Чтобы Прилучный оценил? Карпович вальяжно прилегла на белый песок, сверкнув прелестями фигуры

Мирослава Карпович много лет снимается в кино. Зрители ее полюбили за роль в сериале «Папины дочки». Она некоторое время потом не снималась в новых проектах.

Актриса стала участвовать в фотосессиях. Теперь она играет в театре, но параллельно строит карьеру модели. В свои 36 лет звезда может похвастаться точеной фигурой.