Чтобы Прилучный оценил? Карпович вальяжно прилегла на белый песок, сверкнув прелестями фигуры

Мирослава Карпович много лет снимается в кино. Зрители ее полюбили за роль в сериале «Папины дочки». Она некоторое время потом не снималась в новых проектах.
Актриса стала участвовать в фотосессиях. Теперь она играет в театре, но параллельно строит карьеру модели. В свои 36 лет звезда может похвастаться точеной фигурой.
В последнее время многие обсуждали личную жизнь Мирославы. Она встречалась с Павлом Прилучным, который развелся с Агатой Муцениеце.
Однако в этом году актер неожиданно представил всем новую возлюбленную Зепюр Брутян. По некоторым данным, он даже женился на ней. На фоне его нового романа Карпович просто уехала отдыхать на Мальдивы.
Теперь актриса делится кадрами, на которых красуется на райских островах. Она взяла с собой множество купальников. Недавно Мирослава похвасталась своим шпагатом, удиви поклонников.
А вот теперь она устроила фотосессию на белом песке. Девушка вальяжно прилегла на пляже, продемонстрировав фигуру в купальнике с открытой спиной. Она блеснула подтянутыми формами.
Мирослава Карпович. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Карпович. Ранее ее часто критиковали за худобу. Но теперь актриса получила массу комплиментов.
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«Опять дразнишь с утра?», «Какая ты красивая», «Это просто восторг», «У тебя просто безупречная фигура», «В „Папиных дочках“ очень смешная. Как вам удается оставаться такой стройной?», «Ну что за прелесть», — стали писать подписчики.