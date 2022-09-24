Чем выше, тем меньше одежды: Виктория Боня разделась в горах, блеснув своими прелестями

«Я поставила мой первый рекорд, я дошла до 3-го лагеря - высота 6800 метров! Все, теперь осталось самое сложное, завтра идём на штурм. Хотя само восхождение будет через 2 дня но уже на самую вершину.

Не знаю, дойду ли я… но уже сейчас могу сказать, что это не самое главное. То, зачем я сюда пришла я уже получила, это состояние наполнения природой, этими сошными вибрациями. Не поверите, но я уже ощущаю себя абсолютно другим человеком. Даже взгляд на многие вещи изменился», – написала звезда.