Чем выше, тем меньше одежды: Виктория Боня разделась в горах, блеснув своими прелестями

Виктория Боня давно покинула шоу «Дом-2», но она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Ужу больше 10 лет светская львица живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Она не пропускает красные дорожки. В этом году Виктория посетила несколько стран и стала ведущей шоу «Злые языки».
На этот раз Боня устроила себе большое путешествие, о котором давно мечтала. Она приехала в Гималаи, где начала восхождение на гору Манаслу. Вскоре светская львица пожаловалась, что ей очень тяжело на большой высоте. Ко всему прочему, ей приходится проводить время без душа и других удобств.
Когда Боня оказалась на высоте 6800 метров, то решила устроить фотосессию. Она покрасовалась на фоне заснеженных склонов в брюках и теплых сапогах. При этом телеведущая разделась до топика, оголив рельефный пресс и свое декольте. Виктория похвасталась тем, в какой находится форме.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Я поставила мой первый рекорд, я дошла до 3-го лагеря - высота 6800 метров! Все, теперь осталось самое сложное, завтра идём на штурм. Хотя само восхождение будет через 2 дня но уже на самую вершину.
Не знаю, дойду ли я… но уже сейчас могу сказать, что это не самое главное. То, зачем я сюда пришла я уже получила, это состояние наполнения природой, этими сошными вибрациями. Не поверите, но я уже ощущаю себя абсолютно другим человеком. Даже взгляд на многие вещи изменился», – написала звезда.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие также похвалили ее за смелый поступок. «Молодец! Красавица!», «Вы такая молодец», «Выглядишь сногсшибательно», «Пресс тут смотрится еще круче», Фигурка стала поджарой«, «Ну просто слов нет! Тут все прекрасно», «Вика, берегите себя! раздеться можно и на пляже», – стали писать подписчики.