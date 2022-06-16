Цепочка обвивает талию: Севастьянова скинула рубашку с плеч, обнажив всю красоту фигуры

Не так давно Севастьянова отметилась в проекте «Звезды в Африке». Тогда она сразила поклонников своей фигурой, так как постоянно ходила в купальнике. В обычной жизни спортсменка также не привыкла прятать свои достоинства.

Уже больше месяца Каролина отдыхает в Монако. Она то купается в бассейне, то загорает на пляже. На этот раз гимнастка поделилась кадрами, на которых предстала в розовом мини-бикини. Она обнажила точеную фигуру, похваставшись рельефным прессом. От шеи до талии ее формы обрамляла цепочка.