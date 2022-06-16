Цепочка обвивает талию: Севастьянова скинула рубашку с плеч, обнажив всю красоту фигуры

Каролина Севастьянова уже давно является звездой в спорте. Она смогла построить карьеру художественной гимнастки и завоевать множество наград.
В 2012 году ей удалось завоевать олимпийское золото в Лондоне. Вскоре после этого она завершила карьеру. Теперь ее можно увидеть в телешоу.
Не так давно Севастьянова отметилась в проекте «Звезды в Африке». Тогда она сразила поклонников своей фигурой, так как постоянно ходила в купальнике. В обычной жизни спортсменка также не привыкла прятать свои достоинства.
Уже больше месяца Каролина отдыхает в Монако. Она то купается в бассейне, то загорает на пляже. На этот раз гимнастка поделилась кадрами, на которых предстала в розовом мини-бикини. Она обнажила точеную фигуру, похваставшись рельефным прессом. От шеи до талии ее формы обрамляла цепочка.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«Летнее настроение», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Севастьянова. Многие были поражены тому, в какой она находится форме.
«Ты просто бомба», «Куколка», «Очень соблазнительная», «Слишком много фотошопа», «Кожа ровная, как нарисованная», «Каролина, ну ты просто бесподобна», «Животик всем на зависть», — прокомментировали кадры подписчики.