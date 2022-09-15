Бывшего дразнит: Агата Муцениеце в лосинах в облипку блеснула идеальной фигурой «восьмеркой»

А вот 15 сентября Муцениеце решила возобновить тренировки. После отдыха в родной Латвии актриса поправилась, о чем сама сообщила поклонникам. Но на этот раз она была облачена в топ и облегающие лосины. Звезда похвасталась фигурой с тонкой талией и упругими бедрами. Агата похвастала идеальной фигурой «восьмеркой».

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