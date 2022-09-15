Бывшего дразнит: Агата Муцениеце в лосинах в облипку блеснула идеальной фигурой «восьмеркой»

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в России. Зрители знают ее по ролям в сериале «Закрытая школа» и фильме «Честный развод». Также она была в браке с одним из самых перспективных актеров Павлом Прилучным. Их считали одной из самых идеальных пар, но в 2020 году они расстались.
Муцениеце теперь еще больше снимается в кино. Она также все чаще появляется на красных дорожках и премиях. Примечательно, что Прилучный недавно снова женился. Он сыграл пышную свадьбу с Зепюр Брутян. Пока сама Агата о личной жизни не говорит, но на днях она отметилась в компании брутального блогера.
А вот 15 сентября Муцениеце решила возобновить тренировки. После отдыха в родной Латвии актриса поправилась, о чем сама сообщила поклонникам. Но на этот раз она была облачена в топ и облегающие лосины. Звезда похвасталась фигурой с тонкой талией и упругими бедрами. Агата похвастала идеальной фигурой «восьмеркой».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Экс-жена Прилучного получила сотни комплиментов.
«Вот это талия», «Ох, какая вы роскошная», «Фигурка у вас потрясающая», «Ну что за мамасита», «Выглядите просто сногсшибательно», «Ой, ну просто конфетка», «Ну просто орех», «Хорошеете с каждым днем», — стали писать подписчики.