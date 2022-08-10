«А была такой худой»: Бузова вышла на корт в коротких шортах, оголив пополневшие ноги

Ольга Бузова продолжает быть одной из самых медийных персон в России. Она продолжает вести передачи на телевидении. Также артистка дает концерты.

Лишь в личной жизни пока она не смогла обрести счастье. После расставания с Давой звезда так и не встретила новую любовь. При этом она неустанно работает над собой.