«А была такой худой»: Бузова вышла на корт в коротких шортах, оголив пополневшие ноги

Ольга Бузова продолжает быть одной из самых медийных персон в России. Она продолжает вести передачи на телевидении. Также артистка дает концерты.
Лишь в личной жизни пока она не смогла обрести счастье. После расставания с Давой звезда так и не встретила новую любовь. При этом она неустанно работает над собой.
Еще недавно Ольга была в Африке, где не только снималась в шоу, но и занималась спортом. Потом она возобновила гастроли.
На публике артистка стала появляться в облегающих комбинезонах и костюмах с тонкими топами. Накануне она снова покинула Москву. Бузова приехала в Сочи, где намерена отдохнуть, посетить баню и другие места.
На этот раз в свой график Ольга добавила посещение корта. Она полюбила играть в теннис. Телеведущая предстала в мини-шортах и неоновом топе. Она стала демонстрировать, как умеет ловко крутить ракетку в руках. При этом Бузова оголила свой пресс и ноги. От лифа она отказалась, не пряча скромный бюст.
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«Спорт — сила! Теннис — любовь. 2 часа тренировки без перерыва — done. Волшебное утро, спортивный день, вечером — расслабление. Я выбираю жизнь в кайф», — заявила звезда.
Примечательно, что утром она покрасовалась топлес, скинув халат. Теперь поклонники тоже были обескуражены. Многие поразились тому, как она поправилась.
«Она же всегда такая худышка была, откуда такие полные ноги», «Вроде на спорте, а вся в синяках», «Сложно узнать! Такая стройная была раньше», «А была такой худой», «Вроде мотиватор, но результата не видно», — стали писать подписчики.