Бузова в струящемся платье-халате задрала подол, оголив загорелые бедра во всей красе прямо на улице

Ольга Бузова уже давно стала не только популярной телеведущей, но и певицей. Она не скрывает, что часто оказывается в центре внимания.
Артистка старается держать себя в форме. Также стилисты подбирают для нее стильные образы, в которых она щеголяет на съемках. Однако в обычной жизни звезда наряд себе выбирает сама.
На днях Ольга выступила в Москве на концерте в рамках «МУЗON FEST». Тогда она щегольнула в боди со стразами. А вот потом телеведущая приехала в Сочи, где смогла выделить время на отдых.
Накануне она покрасовалась не только в миниатюрном платье с цветочным принтом, но и в купальнике, который не скрыл ее фигуру. Поклонники заметили выпирающий живот и заподозрили артистку в беременности.
На этот раз Бузова выложила новое фото. Она позировала на побережье не только в голубом купальнике, но и струящемся платье-халате. Телеведущая задрала подол, оголив загорелые бедра и длинные ноги. Ольга собрала волосы в пучок. Она встала на носочки, чтобы визуально выглядеть стройнее. А вот живот звезда постаралась прикрыть.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонник снова стали восхищаться тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что Ольга похорошела.
«Красивые виды, я тоже люблю фоткать и закаты и рассветы», «Лебедь или аист?», «Вот это ноги», «Опять фотошоп», «Оля, животик все равно видно», — стали писать пользователи Сети.