Бузова в струящемся платье-халате задрала подол, оголив загорелые бедра во всей красе прямо на улице

Ольга Бузова уже давно стала не только популярной телеведущей, но и певицей. Она не скрывает, что часто оказывается в центре внимания.

Артистка старается держать себя в форме. Также стилисты подбирают для нее стильные образы, в которых она щеголяет на съемках. Однако в обычной жизни звезда наряд себе выбирает сама.