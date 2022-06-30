Бузова в шортах и топике показала постройневшую фигуру во всей красе без фотошопа

Ольга Бузова привыкла к постоянному вниманию публики, поэтому много внимания уделяет внешности. Весной она начала заниматься спортом и даже танцами на пилоне. А теперь звезда хвастается своими достижениями.
Бузова проводит время в саванне на съемках нового сезона «Звезды в Африке». Она успевает загорать и купаться в бассейне. Порой вечерами телеведущая красуется в пижаме. В последнее время она часто получает цветы и даже намекает, что у нее появился воздыхатель.
Поклонники уверены, что Ольга делится пикантными кадрами, так как хочет подразнить ухажера. На этот раз она покрасовалась у зеркала в миниатюрных шортах и топе-бандо. Телеведущая обнажила постройневшие формы.
Поклонники были обескуражены ее видом. Но многие осыпали звезду комплиментами и похвалили за старания.
«Очень красиво», «Плоский живот будет, если даже его не втягивать», «Какие красивые ножки», «Ну теперь стройная, как лань», «Хорошо, что это видео! А то сложно поверить в такое преображение», «А шорты зачем натягивать до ушей?», «Оля, ну ты уже все и всем показала», — стали писать подписчики.
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