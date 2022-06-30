Бузова в шортах и топике показала постройневшую фигуру во всей красе без фотошопа

Бузова проводит время в саванне на съемках нового сезона «Звезды в Африке». Она успевает загорать и купаться в бассейне. Порой вечерами телеведущая красуется в пижаме. В последнее время она часто получает цветы и даже намекает, что у нее появился воздыхатель.

Поклонники уверены, что Ольга делится пикантными кадрами, так как хочет подразнить ухажера. На этот раз она покрасовалась у зеркала в миниатюрных шортах и топе-бандо. Телеведущая обнажила постройневшие формы.