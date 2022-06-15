Бузова показала, что скрывает под жакетом на сцене

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она была ведущей шоу «Дом-2», а потом смогла стать певицей и актрисой.

Пока лишь в личной жизни артистка не смогла обрести счастье. Однако она не перестает работать над собой. Недавно телеведущая посвятила несколько месяцев занятиям по стриппластике, а также успевала ездить на съемки и посещать премии.