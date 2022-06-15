Бузова показала, что скрывает под жакетом на сцене

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она была ведущей шоу «Дом-2», а потом смогла стать певицей и актрисой.
Пока лишь в личной жизни артистка не смогла обрести счастье. Однако она не перестает работать над собой. Недавно телеведущая посвятила несколько месяцев занятиям по стриппластике, а также успевала ездить на съемки и посещать премии.
Недавно Бузова отдохнула в Турции. Несколько недель она наслаждалась отдыхом на курорте. Певица успела загореть и отведать изысканные блюда в ресторане.
А вот 15 июня она прилетела в Иваново. Там артистка дала концерт и представила свое новое шоу. Блондинка привезла с собой несколько образов. На сцене в белом жакете она исполнила свои хиты. Однако потом Ольга смогла удивить публику.
Потом артистка скинула жакет и осталась в невесомом мини-платье с бахромой. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и позволил обнажить рельефные ножки. Бузова зажигательно танцевала, засветив все свои прелести. А зал ее поддерживал и подпевал артистке. Звезда исполнила как свой старый хит «Привыкаю», так и новые треки.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие были сражены ее роскошными образами и подтянутой фигурой.
«Ну такая красивая», «Оля, вот это ножки», «Голливудский стиль», «А было жарко», «Наряд с каждым годом все откровеннее», «Постройнела», «Оля, а прикрывать пятую точку на пробовала?», «Умеешь удивлять!», «Очень смело» — прокомментировали кадры подписчики.
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