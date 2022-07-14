Брат Билли Айлиш заявил, что ему не нужна безумная популярность, как у сестры

Вряд ли певица Билли Айлиш стала бы такой популярной, если бы не ее брат Финнеас — ее главный композитор, автор песен и продюсер.
Сам молодой человек, хотя и является самостоятельным музыкантом и снимается сериалах, такой безумной славой, как его сестра, не обладает. Впрочем, ему это и не нужно, как сам 24-летний артист рассказал в новом интервью.
«Билли может выступать на всех этих аренах и так далее, но ее повседневная жизнь сложнее, чем моя. Я могу ходить по улице, зайти в продуктовый магазин, посидеть в кафе и делать что-то еще вполне раскованно. Может быть, за день ко мне подходят ребенок или два со словами: «Привет, я люблю тебя» или что-то в этом роде, но это не сложно», — поделился исполнитель в подкасте Song Stories.
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Финнеас заверил, что не заинтересован в таком уровне популярности, как у его сестры. По возможности, музыкант хотел бы его избежать. Но он понимает, что, делая хорошую музыку, артист не увернется от славы.
«Загвоздка в том, что я горжусь своей музыкой. Я хочу продвигать ее. Я хочу, чтобы ее услышало как можно больше людей. И если последствием этого станет то, что я стану более знаменитым, я готов принять это. Я думаю, что многие люди хотят быть знаменитыми, но у меня нет желания быть более известным, чем сейчас. Это кажется огромным бременем», — рассуждает молодой человек.
Напомним, у Финнеаса есть полноформатный альбом и 25 синглов. Это кроме того, что он написал для своей сестры и других исполнителей.