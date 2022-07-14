Брат Билли Айлиш заявил, что ему не нужна безумная популярность, как у сестры

Вряд ли певица Билли Айлиш стала бы такой популярной, если бы не ее брат Финнеас — ее главный композитор, автор песен и продюсер.

Сам молодой человек, хотя и является самостоятельным музыкантом и снимается сериалах, такой безумной славой, как его сестра, не обладает. Впрочем, ему это и не нужно, как сам 24-летний артист рассказал в новом интервью.