Бородина без макияжа и в атласном лифе блеснула изящной фигурой в Италии

Телеведущая приехала в Италию. Она остановилась на вилле у озера Комо. Ей удалось восхитить пользователей Сети своей красотой.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой.

Ксения смогла переехать в просторный особняк, купить квартиры дочкам и теперь она регулярно балует себя дорогостоящими обновками. А после развода с Курбаном Омаровым звезда также стала чаще веселиться с подругами и путешествовать.

За последний месяц Бородина успела слетать в Сочи, Дубай и Стамбул. Теперь она отправилась в Италию. Первые два дня телеведущая провела в Милане, где гуляла и смогла провести время с подругами на шопинге.

А вот 18 июня она приехала на виллу у озера Комо. Ксения призналась, что именно таким представляла свои итальянские каникулы. 

В соцсетях она поделилась видео, на котором красуется в белых джинсах и атласном лифе. Ведущая телестройки предстала без макияжа и с распущенными волосами. Она блеснула своей талией. 

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Бородина в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. Нашли и те, кто не сразу узнал телеведущую.

«Я подумала это какая-то ляля. Мне кажется вам всегда 18», «Подумал девочка лет 18, а это же Ксюша», «Девочка такая девочка», «Стройняшка», «Что за ляля!», «Фигурка шикарная», «Ну что за красотка! Когда развод пошел на пользу», — прокомментировали пост подписчики.

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