Бородина без макияжа и в атласном лифе блеснула изящной фигурой в Италии

За последний месяц Бородина успела слетать в Сочи, Дубай и Стамбул. Теперь она отправилась в Италию. Первые два дня телеведущая провела в Милане, где гуляла и смогла провести время с подругами на шопинге.

А вот 18 июня она приехала на виллу у озера Комо. Ксения призналась, что именно таким представляла свои итальянские каникулы.

В соцсетях она поделилась видео, на котором красуется в белых джинсах и атласном лифе. Ведущая телестройки предстала без макияжа и с распущенными волосами. Она блеснула своей талией.