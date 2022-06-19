Бородина без макияжа и в атласном лифе блеснула изящной фигурой в Италии

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой.
Ксения смогла переехать в просторный особняк, купить квартиры дочкам и теперь она регулярно балует себя дорогостоящими обновками. А после развода с Курбаном Омаровым звезда также стала чаще веселиться с подругами и путешествовать.
За последний месяц Бородина успела слетать в Сочи, Дубай и Стамбул. Теперь она отправилась в Италию. Первые два дня телеведущая провела в Милане, где гуляла и смогла провести время с подругами на шопинге.
А вот 18 июня она приехала на виллу у озера Комо. Ксения призналась, что именно таким представляла свои итальянские каникулы.
В соцсетях она поделилась видео, на котором красуется в белых джинсах и атласном лифе. Ведущая телестройки предстала без макияжа и с распущенными волосами. Она блеснула своей талией.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Бородина в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. Нашли и те, кто не сразу узнал телеведущую.
«Я подумала это какая-то ляля. Мне кажется вам всегда 18», «Подумал девочка лет 18, а это же Ксюша», «Девочка такая девочка», «Стройняшка», «Что за ляля!», «Фигурка шикарная», «Ну что за красотка! Когда развод пошел на пользу», — прокомментировали пост подписчики.