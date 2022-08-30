Богиня: Нетребко в белом струящемся платье в греческом стиле с невесомыми рукавами скрыла изъяны фигуры

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Уже много лет она ездит с гастролями по миру. Обычно в ее расписании нет свободных дат.

Она продолжает выступать на сцене в Европе, хотя еще несколько месяцев назад некоторые театры отказались от сотрудничества с ней. Недавно артистка успешно выступила в Италии.