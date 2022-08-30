Богиня: Нетребко в белом струящемся платье в греческом стиле с невесомыми рукавами скрыла изъяны фигуры

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Уже много лет она ездит с гастролями по миру. Обычно в ее расписании нет свободных дат.
Она продолжает выступать на сцене в Европе, хотя еще несколько месяцев назад некоторые театры отказались от сотрудничества с ней. Недавно артистка успешно выступила в Италии.
В конце лета Анна устроила семейный отпуск. Несколько недель она провела в Бодруме с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Певица даже на курорте продумывала образы до мелочей, то щеголяя в легких платьях, то надевая шорты. Она купалась и загорала. А вот на днях Нетребко приехала в Германию, где уже даст концерты.
На этот раз у Анны выдалось свободное время, поэтому сначала она в костюме в цветочек прогулялась по Кельну. А вот вечером певица уже собралась подняться на сцену. В соцсети она выложила ролик, на котором дефилировала в белоснежном струящемся платье в греческом стиле с завышенной талией и царскими рукавами с разрезами. Пояс позволил подчеркнуть талию. Лук дополнили лодочки в тон.
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Оперная дива смогла скрыть изъян фигуры. Она грациозно двигалась. Кудри стали частью образа. Поклонники осыпали артистку комплиментами. «Анна, как вам идет», «Вот это платье», «Какой вкус! Ох, богиня», «Роскошный наряд», «Вы играете богиню! Такое красивое платье», «Ножки стройные», — стали писать подписчики.