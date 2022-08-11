Богини не носят пуш-ап: Рудова продемонстрировала пополневшие формы в бикини без прикрас

Наталья Рудова снимается в кино всего 17 лет, но успела отметиться во многих проектах. Зрители полюбили ее благодаря сериалу «Татьянин день».

Также она участвовала в шоу «Две звезды» с Дмитрием Колдуном. Примечательно, что длинноногую блондинку часто окружают мужчины, но в свои 39 лет звезда не состоит в отношениях.