Богини не носят пуш-ап: Рудова продемонстрировала пополневшие формы в бикини без прикрас

Наталья Рудова снимается в кино всего 17 лет, но успела отметиться во многих проектах. Зрители полюбили ее благодаря сериалу «Татьянин день».
Также она участвовала в шоу «Две звезды» с Дмитрием Колдуном. Примечательно, что длинноногую блондинку часто окружают мужчины, но в свои 39 лет звезда не состоит в отношениях.
Обычно Наталья без стеснения публикует пляжные фото или облачается в откровенные наряды. При этом она заверяет, что ей совсем не нравятся носить чулки и кружевное белье.
А порой именном в таком образе актриса предстает на съемках. В настоящей жизни ее наряды всегда женственные. Она много внимания уделяет фигуре.
Зимой Рудова хвасталась, что похудела. Однако ей не удалось остаться в форме. Она посетовала, что набрала вес. Блондинку этот факт очень расстроил.
Она выложила видео, на котором красуется в мини-бикини. Наталья оголила рельефный пресс и упругий бюст. Она покрутилась на камеру, демонстрируя свои формы.
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Поклонники были разгневаны. Многие посчитали, что Наталья просто шутит, так как ее фигуре могут позавидовать модели. Сама актриса призналась, что для нее идеал фигуры у Милы Йовович, которая снималась в фильме «Пятый элемент».
«Ну это пожар», «Вам не надоело? Это же идеальное тело», «Всем бы в купальнике выглядеть так», «Это не талия, а фантастика», «Ой, какая вкусная леди», — прокомментировали пост подписчики.