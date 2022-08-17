Богини не носят лифчик: Нюша в одной рубашке случайно обнажила бюст, позируя на побережье

Анна Шурочкина, которая больше известна как Нюша, уже давно строит карьеру певицы. Она смогла выпустить множество хитов. Но в последние годы артистка реже посвящает время творчеству.

Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон.