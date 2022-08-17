Богини не носят лифчик: Нюша в одной рубашке случайно обнажила бюст, позируя на побережье

Анна Шурочкина, которая больше известна как Нюша, уже давно строит карьеру певицы. Она смогла выпустить множество хитов. Но в последние годы артистка реже посвящает время творчеству.
Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон.
Примечательно, что этим летом Нюша много путешествует. Свой день рождения она отметила на Мальдивах. Певица часто делится пляжными фото.
А 32-летие она отпраздновала при свечах на побережье. Муж приготовил для нее сюрпризы. Потом артистка в мокром платье танцевала прямо под дождем.
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На этот раз Нюша поделилась снимками, на которых позировала в одной рубашке. Она прогуливалась по пирсу с дочкой за руку.
Однако с певицей произошел конфуз. Декольте оказалось слишком большим и она обнажила свою бюст. Звезда продемонстрировала свои загорелые прелести. Потом она прикрыла ложбинку.
Нюша с дочкой. Фото: соцсети звезды
Нюша смогла удивить поклонников. Многие посчитали, что певица просто не заметила конфуза. «Ой, какие девочки», «Ох, а нижнее белье не носишь?», «Очень смелое декольте», «Нюша стала совсем нескромной», «Какие-то тревожные кадры. Вообще не видим одетой», — стали писать подписчики.