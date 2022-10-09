Богини не носят белье: Каролина Севастьянова в платье цвета «топленый шоколад» оголила сокровенное

Каролина Севастьянова уже давно завершила свою карьеру. Она была выдающейся художественной гимнасткой. Не раз спортсменка побеждала на соревнованиях. В 2014 году она смогла заполучить олимпийское золото. Теперь длинноногая красавица предпочитает путешествовать. В этом году она проводит время в Монако.
Примечательно, что Севастьянова продолжает следить за фигурой. Она часто делится кадрами, на которых позирует в мини-бикини. А вот для похода в ресторан или театр спортсменка всегда выбирает женственные платья, которые выгодно подчеркивают ее формы.
На этот раз Каролина снова удивила поклонников. Она облачилась в платье с разрезом на талии. Наряд цвета топленого шоколада облегал ее формы. Гимнастка обнажила идеальный живот, а разрез на юбке позволил блеснуть бедрами. Она не утаила от глаз подписчиков, что отказалась от лифа. Звезда ошеломила фанатов.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Многие осыпали ее комплиментами. Пользователи Сети отметили, что она может дать фору даже топ-моделям. Она не стала прятать то, что многие считают сокровенным – жикотик.
«О, боги! Идеальная Каролина! Девушка-космос!», «Так горячо», «Моя самая любимая», «Безупречная фигура», «О таком животике все мечтают», «Ноги от ушей», «Без белья наряды выглядят особенно пикантно», — стали писать подписчики.