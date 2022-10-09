Богини не носят белье: Каролина Севастьянова в платье цвета «топленый шоколад» оголила сокровенное

На этот раз Каролина снова удивила поклонников. Она облачилась в платье с разрезом на талии. Наряд цвета топленого шоколада облегал ее формы. Гимнастка обнажила идеальный живот, а разрез на юбке позволил блеснуть бедрами. Она не утаила от глаз подписчиков, что отказалась от лифа. Звезда ошеломила фанатов.

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