Богемный шик: Нетребко в платье макси в клетку и с сумкой-шоппером вышла на променад в Бодруме

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она обычно часто приезжает в Россию, чтобы дать концерты и навестить родных. В прошлом году артистка отметила 50-летие в Кремле. Но теперь она выступает в Европе. Этим летом звезда находилась в Италии, где выступала и много гуляла.
А вот недавно Анна устроила себе отпуск. Она приехала в Турцию с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Каждый день оперная дива облачается в яркие наряды для прогулок. Артистка славится своим стилем. Она не боится носить короткие платья и шорты. А накануне Нетребко устроила танцы с сыном. При этом она предстала в платье-сорочке.
А 22 августа Анна опубликовала фото, сделанное во время променада. Певица щегольнула в платье макси в клетку с цветочным узором. Наряд с разрезом визуально вытянул силуэт, скрыв изъяны фигуры. Артистка дополнила аутфит сумкой-шоппером кораллового цвета и сланцами. Нетребко предпочла стиль богемный шик, считают поклонники.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Как это роскошно», «Такие наряды красивые! Где такое найти?», «Вы выглядите обворожительно», «Прям богемный шик», «Вам очень идут такие цвета», «До чего вы стильно выглядите», «Смотритесь просто бесподобна», «Богиня», «Ну что за шикарная леди», — стали писать пользователи Сети.