Богемный шик: Нетребко в платье макси в клетку и с сумкой-шопером вышла на променад в Бодруме

А 22 августа Анна опубликовала фото, сделанное во время променада. Певица щегольнула в платье макси в клетку с цветочным узором. Наряд с разрезом визуально вытянул силуэт, скрыв изъяны фигуры. Артистка дополнила аутфит сумкой-шоппером кораллового цвета и сланцами. Нетребко предпочла стиль богемный шик, считают поклонники.

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