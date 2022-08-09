Блондинка на миллион: Кудрявцева в алом купальнике блеснула стройной фигурой на улице

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно завоевала любовь публики. Блондинка ведет не только передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Ее приглашают на «Песню года» и «Новую волну». В 51 год она не перестает следить за фигурой. При этом звезда не скрывает, что использует фильтры.