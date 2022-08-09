Блондинка на миллион: Кудрявцева в алом купальнике блеснула стройной фигурой на улице

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно завоевала любовь публики. Блондинка ведет не только передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
Ее приглашают на «Песню года» и «Новую волну». В 51 год она не перестает следить за фигурой. При этом звезда не скрывает, что использует фильтры.
Не так давно Лера решила уехать отдыхать в Болгарию. Она проводит там время с мамой и своей дочкой Марией, которой 9 августа исполнится четыре года.
Телеведущая предпочитает в отпуске носить яркие, но расслабленные наряды. Она даже позволяет себе мини-юбки, но избегает излишней откровенности.
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На этот раз Кудрявцева вышла на улицу в алом купальнике. Она решила покрасоваться на камеру с косынкой на голове.
Телеведущая засветила роскошное декольте и одну из своих татуировок. К слову, не так давно блондинка сделала тату в честь наследницы. Лера не стала демонстрировать свой живот, но засветила линию талии.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Леру. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет. «Ну что за красавица», «В купальнике вы особенно прекрасны», «Лера, какая вы скромная», «Очень хороши», И не скажешь, что уже бабушка», «Ну прям восторг», «Обожаю вас», «Блондинка, словно 18 лет», — стали писать пользователи Сети.